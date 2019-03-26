Son Dakika Haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Yabancı Ülke Liderlerinin Başka...

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Yabancı Ülke Liderlerinin Başka...

1 saat önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur"

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn:
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:24 Kaynak: AA

Golan Tepeleri, Mişel Avn, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararnamesine Türkiye'den İlk Tepki Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz ABD'li Şarkıcı Della Miles'ten Filistin'e Destek Mesajı Eski Eşini 23 Yerinden Bıçaklayan Caninin Avukatı, Savunmasıyla Pes Dedirtti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 13:54:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Yabancı Ülke Liderlerinin Başka...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]