Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Yabancı Ülke Liderlerinin Başka...
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur"
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur"
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:24 Kaynak: AA
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