Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, başkent Beyrut'ta Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, bir günlük resmi ziyaret için başkent Beyrut'a gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Katarlı Bakan Al Sani, Cumhurbaşkanı Avn'ın kabulü sonrası Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Lübnanlı siyasi güçlerin, ulusal çıkarları siyasi çıkarlara tercih edeceklerine güvendiklerini dile getiren Al Sani, Lübnan'ın hassas bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, halkın çıkarları doğrultusunda yeni hükümetin bir an önce kurulması çağrısında bulundu.

"Çözümün Beyrut'tan çıkmasını temenni ediyoruz"

Katar'ın, Lübnan'a destek için sarf edilen uluslararası çabalara destek verdiği gibi hükümetin kurulmasıyla sonuçlanacak herhangi bir süreci de destekleyeceğini vurgulayan Al Sani, ülkedeki hükümet krizinin çözümü için Lübnanlı siyasileri Doha'da diyaloğa davet etmek gibi bir sürecin olup olmayacağına dair soru üzerine, "Halihazırda Lübnanlı siyasileri Doha'ya davet etmek gibi bir durum yok, çözümün en kısa sürede Beyrut'tan çıkmasını temenni ediyoruz." dedi.

Lübnan'a destek için olabilecek herhangi bir ekonomik program öncesinde hükümetin kurulması gerektiğinin altını çizen Al Sani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Lübnanlı güçlerin hükümeti kurma konusunda ulusal çıkarları tercih etmeye davet eden mesajını Cumhurbaşkanı Avn'a ilettim. Hükümet kurulduktan sonra Katar olarak Lübnan'a yardım seçeneklerini değerlendirmeye hazırız."

Al Sani, hükümeti kurma konusunun Lübnan'ın iç meselesi olduğuna ve ülkedeki tüm gruplarla iyi ilişkilere sahip olduklarına işaret etti.

Katarlı Bakan Al Sani'nin, gün için Meclis Başkanı Nebih Berri'nin yanı sıra Başbakan Hassan Diyab ve mevkidaşı ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'i, yoksulluğun yüzde 50'yi aştığı Lübnan, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos 2020'den bu yana yeni hükümet kurulamıyor.