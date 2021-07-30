Üye Girişi
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili ifade vermeye hazırım" açıklaması - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili ifade vermeye hazırım" açıklaması

30.07.2021 15:00
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 4 Ağustos 2020'de başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma kapsamında ifade vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 4 Ağustos 2020'de başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma kapsamında ifade vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Başsavcısı Gassan Uveydat'ı kabul etti.

Soruşturmayı yürüten yargıcın talebi halinde Beyrut Limanı'ndaki patlama konusunda ifade vermeye hazır olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Avn, "Makamı ne olursa olsun hiç kimse yargıdan üstün değildir. Adalet de gölgesinde garantilerin sağlandığı ilgili yargının soruşturmasıyla gerçekleşir." dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Avn'ın partisi Özgür Yurtsever Hareketinin Beyrut milletvekilleri, Meclis Başkanı Nebih Berri'yi "yargının talebi doğrultusunda milletvekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için 2 Ağustos Pazartesi günü parlamentoda oturum düzenlemeye" davet etti.

Beyrut Limanı'ndaki patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları, yürütülen soruşturmayla ilişkili milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle haftalardır sık sık gösteriler düzenliyor.

Müstakbel Hareketi Genel Başkanı Saad el-Hariri de 27 Temmuz Salı günü ülkede cumhurbaşkanının yanı sıra başbakan, bakan, milletvekili ve avukatlara yönelik dokunulmazlıklar içeren tüm hukuk maddelerinin askıya alınması önerisinde bulunmuştu.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de, patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık 2020'de Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Başbakan Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesinin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya yargıç Bitar'ı atamıştı.

Yargıç Bitar'ın göreve gelmesinin ardından 15 Nisan'da 6 kişi ve 23 Haziran'da 7 kişi olmak üzere, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 13'ü salıverilmişti.

Lübnan yargısı, son olarak 2 Temmuz'da 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclisten talepte bulunmuş ve bazı emniyet yetkililerin sorgulanacağını açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili ifade vermeye hazırım açıklaması
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili ifade vermeye hazırım açıklaması

Beyrut Limanı, cumhurbaşkanı, Patlama, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan 'Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili ifade vermeye hazırım' açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirdi 15:39 Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirdi Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur 15:30 Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur İş adamı Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'ın öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi 15:03 İş adamı Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'ın öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi
Son Dakika! Erdoğan'dan 14:43 Son Dakika! Erdoğan'dan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna cevap: Kabine toplantısında ele alacağız Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim 14:36 Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki 14:20 Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki
Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı 13:57 Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler 13:38 Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler

Son Dakika Haberleri
15:41 Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi
15:39 Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirdi
15:26 Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı
15:08 Avrupa'da son iki sezonda en fazla galibiyet alan temsilcimiz Sivasspor oldu
14:58 Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı
14:43 Son Dakika! Erdoğan'dan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna cevap: Kabine toplantısında ele alacağız
14:37 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor
14:36 Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim
14:24 Türkiye yangınlarla uğraşırken Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilginç çıkış: Tekbirler yangını söndürür
14:23 Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi         
15:41
FIFA 22'nin fragmanı oyunseverleri büyüledi! HyperMotion teknolojisi bambaşka bir boyut kazandırdı FIFA 22'nin fragmanı oyunseverleri büyüledi! HyperMotion teknolojisi bambaşka bir boyut kazandırdı         
15:34
Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı         
15:27
Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı         
14:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor         
14:38
Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri         
14:23
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi         
14:02
Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti         
13:45
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi         
11:44
Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu         
11:41
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım         
11:04
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 15:57:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili ifade vermeye hazırım" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement