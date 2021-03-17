Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Saad el-Hariri'ye: "Ya hükümeti bir an önce kur ya da alanı başkalarına bırak" - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Saad el-Hariri'ye: "Ya hükümeti bir an önce kur ya da alanı başkalarına bırak"

17.03.2021 23:49
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Saad el-Hariri'ye:

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ekim ayında yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri'ye seslenerek, bir an önce hükümeti kurması veya alanı başkalarına bırakması çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ekim ayında yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri'ye seslenerek, bir an önce hükümeti kurması veya alanı başkalarına bırakması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn, yaptığı televizyon konuşmasında, yaklaşık 5 aydan beri hükümeti kurmakla görevlendirilen Müstakbel Hareketi lideri eski Başbakan Hariri'ye yüklendi.

Avn, "Hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, ulusal denklemle minimum uyumu olmayan bir kabine listesini sunmakla ülkeyi işlevsizlik tüneline soktu. Hemen hükümeti kurma konusunda benimle anlaşması için kendisini, Anayasanın belirlediği mekanizmalar doğrultusunda hiçbir bahane veya gecikme olmaksızın Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet ediyorum." diye konuştu.

Hariri'nin ulusal kurtarma hükümetini kurma konusunda aciz olması halinde alanı, bu işin altından kalkacak başkalarına bırakması çağrısında bulunan Avn, "Doğru ve samimi şekilde hükümeti kurmakla görevlendirileni iki seçenekten birini seçmeye davet ediyorum, çünkü bugünden sonra susup kaleden evlere sığınmanın bir faydası olmaz." dedi.

Avn, ülkenin çökmesiyle vatandaşın umutsuzluğa düşmesinin ardından makamların kimseye fayda sağlamayacağını savundu.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan bu yana yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 15 bin liranın üzerinde işlem gördü.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

cumhurbaşkanı, Mişel Avn, Lübnan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Saad el-Hariri'ye: 'Ya hükümeti bir an önce kur ya da alanı başkalarına bırak' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçek Optimar'ın Başkanı Daşdemir anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! Halkın çoğunluğu "HDP kapatılsın" diyor Dövülerek öldürülen İlyas Filiz'in bıçakladığı Ali Akın hayatını kaybetti, tutuklu sayısı 5'e yükseldi Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, 5 saatlik beklemenin ardından TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in kalecisi Samir Handanovic, koronavirüse yakalandı İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in kalecisi Samir Handanovic, koronavirüse yakalandı         
23:50
Sopayla kediye eziyet eden cani ruhlu şahıs zabıtaya da saldırdı Sopayla kediye eziyet eden cani ruhlu şahıs zabıtaya da saldırdı         
23:37
Yıldız futbolcunun inanılmaz sıvı kaybı! Terleyerek verdiği kilo şaşkınlık yarattı Yıldız futbolcunun inanılmaz sıvı kaybı! Terleyerek verdiği kilo şaşkınlık yarattı         
23:12
CHP'ye geçen Cihangir İslam, öğrenci andı ile ilgili partisiyle ters düştü CHP'ye geçen Cihangir İslam, öğrenci andı ile ilgili partisiyle ters düştü         
23:07
Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması         
22:51
Fransa Kupası Son 16 Turu maçında PSG, sahasında Lille'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi Fransa Kupası Son 16 Turu maçında PSG, sahasında Lille'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi         
22:15
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi         
21:14
Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak         
20:58
Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı         
20:41
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı         
17:37
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 00:04:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Saad el-Hariri'ye: "Ya hükümeti bir an önce kur ya da alanı başkalarına bırak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei