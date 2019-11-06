Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "yosluzlukla mücadelede kararlılık" vurgusu
6 saat önce
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha'yı ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:01 Kaynak: AA
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha'yı ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Avn, Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Jha ile ülkesinde kötüye giden ekonomik durum nedeniyle 21 gündür süren protestoları görüştü.
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