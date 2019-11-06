Son Dakika Haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "yosluzlukla mücadelede kararlılık" vurgusu
Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan 'yosluzlukla mücadelede kararlılık' vurgusu

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "yosluzlukla mücadelede kararlılık" vurgusu

6 saat önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha'yı ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha'yı ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Avn, Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Jha ile ülkesinde kötüye giden ekonomik durum nedeniyle 21 gündür süren protestoları görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan yosluzlukla mücadelede kararlılık vurgusu

Dünya Bankası, Mişel Avn, Beyrut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:01 Kaynak: AA
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