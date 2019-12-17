Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "Yunan gemisinin ülke karasularını ihlali soruşturulsun" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan 'Yunan gemisinin ülke karasularını ihlali soruşturulsun' çağrısı - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "Yunan gemisinin ülke karasularını ihlali soruşturulsun" çağrısı

6 saat önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL), İsrail ordusu için çalışan Yunanistan'a ait geminin Lübnan karasularını ihlal etmesinin nedenini soruşturma çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL), İsrail ordusu için çalışan Yunanistan'a ait geminin Lübnan karasularını ihlal etmesinin nedenini soruşturma çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL Komutanı Stefano Del Col'u başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Avn, görüşmede İsrail'in, Lübnan'ın deniz, kara ve hava sınırına yönelik ihlallerini sürdürdüğünü belirtti.

Lübnan'ın karasularındaki meşru haklarına yönelik tüm saldırıları reddettiğini ifade eden Avn, istikrarı korumak, ortaya çıkan sorunları diyalogla çözmek amacıyla ordu ve UNIFIL arasındaki iş birliğini aktifleştirmekte kararlı olduğunu aktardı.

Avn ayrıca, BM Güvenlik Konseyinin 2006'da Hizbullah örgütü ile İsrail arasındaki askeri çatışmayı sonlandıran 1701 sayılı kararına bağlı olduklarını vurguladı.

Lübnan yerel basınında 9 Aralık'ta yer alan haberlere göre, Yunanistan'a ait Panama bandıralı, teknolojik donanımlı "Med Surveyor" gemisi, geçen ay iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sahasını geçerek UNIFIL'in operasyonel bölgesi Lübnan karasularında saatlerce arama yapmıştı.

Haberde geminin, hiçbir engelle karşılaşmadığı ve bölgeden ayrıldıktan sonra 1 Nisan'dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğü İsrail açıklarına döndüğü ifade edilmişti.

Lübnan-İsrail sınırındaki durum

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

Lübnan'ın Ocak 2017'de petrol ve doğal gaz arama sürecini başlatmasının ardından İsrail Parlamentosu da aynı yıl mart ayında Lübnan'ın arama yapacağı bazı bölgelerin İsrail karasuları içinde olduğunu iddia eden yasa tasarısını onaylamıştı.

Mişel Avn, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:26 Kaynak: AA
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