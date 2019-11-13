Son Dakika Haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Fransız heyeti kabul etti
Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Fransız heyeti kabul etti - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Fransız heyeti kabul etti

6 saat önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno'yu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno'yu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dün akşam saatlerinde Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup gösterici, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno'nın son gelişmeler üzerine gerçekleştirdiği ziyareti, Lübnan'ın iç işlerine müdahale olduğu gerekçesiyle protesto etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Fransız heyeti kabul etti

Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu, Mişel Avn, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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