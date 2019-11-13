Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Fransız heyeti kabul etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno'yu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dün akşam saatlerinde Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup gösterici, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno'nın son gelişmeler üzerine gerçekleştirdiği ziyareti, Lübnan'ın iç işlerine müdahale olduğu gerekçesiyle protesto etmişti.