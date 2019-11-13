Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın televizyon konuşması, hükümetin istifasından sonra hafifleyen protesto gösterilerini yeniden alevlendirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, akşam saatlerinde başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yerel bir televizyon kanalına röportaj verdi.

Avn, 17 Ekim'den beri eylemlerini sürdüren protestoculara hitaben, "Sorunların ve taleplerin ne olduğunu anladık. Yapılan hataları düzeltmeye de hazırız ancak davranışlarınızla ülkeyi yıkmayın, harap etmeyin, resmi kurumların çalışmasına engel olmayın. Yolların kapatılması ve eğitimin aksatılması ülkeyi felç ediyor. Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine başkent Beyrut'un yanı sıra ülkenin kuzeyinden güneyine ve doğusuna kadar tüm bölgelerde vatandaşlar, Avn'ın konuşmasının ardından, 17 Ekim'deki gibi büyük gruplar halinde sokağa dökülerek yol kapatma eylemlerine başladı.

Şehirler arası ve şehir içi ulaşımı sağlayan ana yolları kapatan protestocular, Cumhurbaşkanı Avn ve damadı olan Dışişleri Bakanı Cibran Basil aleyhinde sloganlar attı.

Ordu birliklerinin, başkent Beyrut'taki bazı yolları açma girişimleri üzerine ise askerler ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Bir gösterici öldürüldü

Beyrut'un güneyinde Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Halde bölgesinde de Avn'ın konuşmasına tepki olarak yollar trafiğe kapatıldı.

Eyleme rağmen bölgeden geçmek isteyen bir aracın içinden, engellemeye çalışan eylemcilerden Ala Ebu Fahr'ın üzerine ateş edildi.

Bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılan Ebu Fahr, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ateş açan asker gözaltına alındı

Konuya ilişkin Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askeri aracın Halda bölgesinden geçişi sırasında yolu kapatma eylemi yapan bir gruba denk geldiği belirtildi.

Araçtakiler ile eylemciler arasında sözlü tartışmanın çıktığı ve askerlerden birinin açtığı ateş sonucu bir eylemcinin vurulduğu aktarılan açıklamada, askerin gözaltına alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnanlı aktivistlerin protestocular adına açtığı sosyal medya hesabından, 13 Kasım'da sabah saatlerinden itibaren sivil itaatsizlik çağrısında bulunuldu.

Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine, teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.