Son Dakika Haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü
Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü

7 saat önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın televizyon konuşması, hükümetin istifasından sonra hafifleyen protesto gösterilerini yeniden alevlendirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın televizyon konuşması, hükümetin istifasından sonra hafifleyen protesto gösterilerini yeniden alevlendirdi. Cumhurbaşkanı Avn konuşmasının ardından başkent Beyrut'ta sokağa çıkan vatandaşlar gösteri düzenledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü

Mişel Avn, Beyrut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:19 Kaynak: AA
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