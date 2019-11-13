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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü
7 saat önce
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın televizyon konuşması, hükümetin istifasından sonra hafifleyen protesto gösterilerini yeniden alevlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:19 Kaynak: AA
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın televizyon konuşması, hükümetin istifasından sonra hafifleyen protesto gösterilerini yeniden alevlendirdi. Cumhurbaşkanı Avn konuşmasının ardından başkent Beyrut'ta sokağa çıkan vatandaşlar gösteri düzenledi.
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