Son Dakika Haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın sağlık durumu iyi
Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın sağlık durumu iyi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın sağlık durumu iyi

30 dakika önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın sağlık durumu iyi, System.String[]

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın sağlık sorunları yaşadığı ve durumunun kritik olduğu yönünde çıkan söylentilerin asılsız olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin içinden geçtiği hassas dönemde kargaşa çıkarmak amacıyla bazı çevrelerin uydurduğu bu "yalanlara" karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı ancak söz konusu çevrelerin kim olduğuna dair bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Avn dün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Meydanlardaki manzara, halkın acısını gösteriyor ancak yolsuzluk suçlamasına herkesi dahil etmek haksızlık olur." demişti.

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimi üzerine 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

Ülkede 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Mişel Avn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski AK Parti Milletvekili Miroğlu ile CHP'li Atıcı canlı yayında birbirine girdi: Esed'in ordusunda bir subay olursun
Barış Pınarı Harekatı'ndaki mutabakatta 5 günlük ateşkeste son saatlere girildi! İşte bölgedeki son durum Mike Pompeo'dan küstah tehdit: Trump, ihtiyaç halinde Türkiye'ye askeri harekat yapılması için hazırlıklı Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 01:15:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın sağlık durumu iyi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]