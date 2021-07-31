Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Ordu, Lübnan'da hala istikrar ve ulusal birliğin en emin garantisi" - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkede istikrar ve ulusal birliğin en emin garantisinin hala ordu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabında, Cumhurbaşkanı Avn'ın Lübnan'da her yıl 1 Ağustos'ta kutlanan ordu ulusal günü dolayısıyla yayımladığı mesajına yer verildi.

Lübnanlıları ordunun etrafında kenetlenerek ulusal birliği korumaya çağıran Avn, "Ordu Lübnan'da hala istikrar ve ulusal birliğin en emin garantisi." ifadesini kullandı.

Avn, "uluslararası toplumun orduyu destekleme taahhütlerinin Lübnan ordusunun ülkeyi ve anayasal kurumlarını korumadaki rolüne olan güveninin sürekli bir işareti" olduğuna dikkati çekti.

Avn ayrıca, ulusal birliğin korunmasının Lübnan'ı inşa etmenin en sağlam temeli ve karanlık tünelden çıkış kapısı olduğunu ifade etti.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları arttırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine, 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede yaklaşık bir yıldır yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Necib Mikati'ye verdi.