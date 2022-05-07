Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Suriyeli Mültecilere Ev Sahipliği Yapmanın Yükünü Daha Fazla Taşıyamayız - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Suriyeli Mültecilere Ev Sahipliği Yapmanın Yükünü Daha Fazla Taşıyamayız

07.05.2022 10:49
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Suriyeli Mültecilere Ev Sahipliği Yapmanın Yükünü Daha Fazla Taşıyamayız

BEYRUT, 7 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Cuma günü, Suriyeli mültecilere topraklarında ev sahipliği yapmanın mevcut mali kriz nedeniyle ülkeye ek bir yük getirdiğini söyledi.

BEYRUT, 7 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Cuma günü, Suriyeli mültecilere topraklarında ev sahipliği yapmanın mevcut mali kriz nedeniyle ülkeye ek bir yük getirdiğini söyledi. Avn, BM'nin Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka ile Baabda Sarayı'nda yaptığı görüşmede, "Lübnan, mevcut mali kriz nedeniyle ülkenin ekonomik, sosyal, sağlık, eğitim ve güvenlik koşulları üzerindeki olumsuz yansımalarından dolayı Suriye'de yerinden edilmenin yükünü daha fazla taşıyamıyor" dedi. Toplantıda, Avrupa Birliği'nin 9-10 Mayıs tarihlerinde Brüksel'de düzenleyeceği konferansta görüşülecek olan Lübnan'ın ülkedeki yerinden edilmiş Suriyelilerin geleceğine yönelik duruşu ele alındı.

Avn, Lübnan'ın 2011'den bu yana yerinden edilmiş Suriyelilere karşı görevlerini yerine getirdiğini, ancak ülkenin çeşitli krizler içinde olması nedeniyle artık onlara ev sahipliği yapmaya devam edemediğini söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca uluslararası toplumu, Suriyeli mültecileri anavatanlarına dönmeye cesaretlendirmek için mali destek sağlamaya çağırdı. Wronecka da iki hafta önce Trablusşam açıklarında bir teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Lübnanlı ve Suriyeli göçmenler için taziyelerini iletti.

Lübnan'daki büyük finansal kriz dolayısıyla, geçen birkaç ay içinde yüzlerce mülteci ülkeden yasadışı yollardan kaçmaya çalışmış ve bu da yakın zamanda ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kenti yakınlarında 80'den fazla Lübnanlı ve Suriyeli göçmeni taşıyan bir teknenin batmasıyla sonuçlanmıştı. Nüfusuna oranla en fazla sayıda Suriyeli mülteciyi barındıran ülke olmaya devam eden Lübnan'da hükümetin tahminine göre 1,5 milyon mülteci bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Suriyeli Mültecilere Ev Sahipliği Yapmanın Yükünü Daha Fazla Taşıyamayız - Son Dakika


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