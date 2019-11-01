Son Dakika Haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Yeni hükümet mezhepsel kotalara göre değil liyakate göre kurulacak
Son Dakika Dünya Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Yeni hükümet mezhepsel kotalara göre değil liyakate göre kurulacak

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Yeni hükümet mezhepsel kotalara göre değil liyakate göre kurulacak

6 saat önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, bakanların siyasi bağlılıklarına göre değil tamamen liyakate göre seçileceği bir hükümet kurma sözü verdi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Yeni hükümet mezhepsel kotalara göre değil liyakate göre kurulacak, System.String[]

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, halk protestoları nedeniyle düşen hükümetin mezhepsel kotalara göre değil liyakat kurallarına göre kurulacağını açıkladı.


Televizyonda yayınlanan konuşmasında Avn, mezhepçiliği "yıkıcı bir hastalık" olarak niteleyerek ülkedeki siyasi sistemi mezhepsel temellere dayalı olmaktan çıkaracağını belirtti. Ülkenin özellikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında bir yol ayrımında olduğunu vurgulayan cumhurbaşkanı, kurulacak hükümetin uzun süredir aksayan reformları bir an evvel hayata geçirebilecek yetkinlikte olması gerektiğini belirtti.

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Mişel Avn, Hükümet, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:22 
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