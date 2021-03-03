Lübnan Cumhurbaşkanı Avn yerel para birimindeki değer kaybının soruşturulması talimatı verdi - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, ülkedeki mevcut ekonomik kriz gölgesinde yerel para biriminin rekor seviyede değer kaybetmesinin nedeninin soruşturulması talimatı verdiği bildirildi.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birinin yaşadığı Lübnan'da, Merkez Bankası'nın resmi kuru 1500'de sabit tutmasına rağmen karaborsada dün itibariyle bir ABD dolarının 10 bin Lübnan lirası üzerine çıkması ve ülke genelinde protestoların düzenlenmesinin ardından Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Avn'ın doların 10 bin liranın üzerine çıkması dolayısıyla bazı bölgelerde gerçekleşen protesto eylemlerini yakından takip ettiği aktarılan açıklamada, söz konusu gelişmeler üzerine Avn'ın Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame ile bir araya geldiği aktarıldı.

Avn'ın, Selame'ye doların karaborsadaki yükselmesinin sebeplerini sorduğu belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanının, konuyla ilgili soruşturma talimatı verdiği ve söz konusu soruşturmanın sonucunda ulusal para birimine yönelik yasa dışı bir operasyonun çıkması halinde yargıyla paylaşılması talimatı verdiği kaydedildi.

Ekonomik krizin baş gösterdiği 17 Ekim 2019'dan sonra karaborsada değer kaybı yaşayan Lübnan lirası, dün dolar karşısında ilk defa 10 liranın üzerine çıkmıştı.

Bunun üzerine başkent Beyrut başta olmak üzere kuzeydeki Trablusşam ve doğudaki Beka kentleri ile diğer bazı bölgelerde gerçekleştirilen yolları trafiğe kapatma eylemleri, bugün de bazı bölgelerde devam etti.

Gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi dolayısıyla karaborsadaki kur, ülkede doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı kurlarda işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3900 ve karaborsada bugün itibariyle 10 bin liranın üzerine çıktı.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama ise uzun süredir yüksek kamu borcu ve işsizlikle boğuşan Lübnan'da ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.