Son Dakika Haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı Filistinlilerin vatandaşlığa alınmasına karşı
Son Dakika Güncel Haber

Lübnan Cumhurbaşkanı Filistinlilerin vatandaşlığa alınmasına karşı

10 saat önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Filistinlilerin vatandaşlığa kabul edilmesi yönündeki her türlü adımı reddettiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Filistinlilerin vatandaşlığa alınmasına karşı, System.String[]
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Filistinlilerin vatandaşlığa kabul edilmesi yönündeki her türlü adımı reddettiğini belirtti.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn, Fransa'nın Alpes-Cöte d'Azur (Fransız Rivierası) bölgesi Meclis Başkanı Renaud Muselier ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Suriyeli ve Filistinli mülteciler konusunun ele alındığı görüşmede Avn, Suriyelilerin ülkelerine dönmesi gerektiğini söyleyerek Filistinlilerin vatandaşlığa alınması yönündeki her türlü adımı da reddettiklerini ifade etti.
"Suriye krizi uzun yıllar sürebilir. Bu nedenle bu krizin siyasi olarak çözüme kavuşmasını bekleyemeyiz." diyen Avn, Lübnan'ın, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri yönündeki isteğinin anlayışla karşılanması gerektiğini kaydetti.
Muselier de ülkesinin Lübnan ile olan güçlü ilişkilerine dikkati çekerek Lübnan'daki istikrar ve ekonomik canlılığı desteklemek için Beyrut yönetiminin yanında olduklarını ifade etti.
Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. Ülkede ayrıca 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 01:53 Kaynak: AA
Mişel Avn, Lübnan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de korkutan yangın! Evlere sıçradı Trans birey yardım isteyip bindiği arabada dehşeti yaşattı Bakan Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı İsmail Küçükkaya'dan ortak yayın açıklaması: Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:27:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı Filistinlilerin vatandaşlığa alınmasına karşı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]