Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasının nihai taslağını onayladı - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasının nihai taslağını onayladı

13.10.2022 21:31

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin nihai taslağı Tel Aviv yönetiminin ardından onayladıklarını açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin nihai taslağı Tel Aviv yönetiminin ardından onayladıklarını açıkladı.

Avn'ın, ABD arabuluculuğunda yapılan deniz sınırı müzakerelerinin sonucu hakkındaki açıklamaları Lübnan Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Ülkenin güneyindeki sularda petrol ve gaz çıkarımının önünü açmak için 10 yıldır süren zorlu deniz sınırı çizimi müzakerelerinin olumlu bir şekilde sonuçlandığını kaydeden Avn, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı olarak Meclis Başkanı, Başbakan ile yaptığım istişare, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in anlaşma taslağını onayladığını bana bildirmesi, İsrail hükümetinin tasarıyı onaylamasının ardından ABD arabuluculuğunda hazırlanan deniz sınırı çizimine ilişkin nihai anlaşma tasarısını Lübnan olarak onayladığımızı duyuruyorum."

Dolaylı bir şekilde yapılan anlaşmada Lübnan'ın tüm taleplerinin karşılandığını ve haklarının korunduğunu vurgulayan Avn, İsrail'e herhangi bir taviz verilmediğine, ilişkilerin de normalleştirilmeyeceğine dikkati çekti.

Lübnan'ın taslağı kabul süreci

Lübnan, deniz sınırının çizilmesi konusunda 2 Ekim'de ABD'den gelen "yazılı teklifi" teslim aldığını, ABD'den gelen bu teklife 4 Ekim'de "bazı değişikliklerin talep edildiğini" içeren bir yanıt verdiğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise 6 Ekim'de Beyrut'un anlaşma taslağında değişiklik taleplerini reddettiklerini bildirmişti.

Tel Aviv'in itirazları üzerine Lübnan, 9 Ekim'de ABD'den üzerinde revizyonların yapıldığı nihai taslağı aldıklarını açıklamış, Cumhurbaşkanı Avn, nihai taslağın üzerinde detaylı şekilde çalışmalar yaptıktan sonra kamuoyuna müzakerelerin sonucunu duyuracaklarını söylemişti.

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab da 11 Ekim'de İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin müzakerelerde iki tarafın taleplerini karşılayan bir çözüme ulaştıklarını duyurmuştu.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD arabulucuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamladığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

İsrail ile Lübnan, aradan geçen 4 ayda inişli çıkışlı devam eden müzakereler sonucunda ABD'den nihai anlaşma taslağını teslim aldı.

İsrail Başbakanı Lapid, 11 Ekim'de, İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

Taslak üzerinde uzlaşıya varıldığını açıklayan tarafların kısa sürede anlaşmaya imza atması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasının nihai taslağını onayladı - Son Dakika

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