Son Dakika Haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail saldırılarına "savaş ilanı" dedi
Son Dakika Politika Haber

Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail saldırılarına "savaş ilanı" dedi

12 dakika önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hafta sonu İsrail'in Beyrut'un güneydeki Dahya banliyösüne ve doğu sınır bölgelerine düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, bunun "savaş ilanı" olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail saldırılarına

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hafta sonu İsrail'in Beyrut'un güneydeki Dahya banliyösüne ve doğu sınır bölgelerine düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, bunun "savaş ilanı" olduğunu belirtti.


İsrail ordusu bu gün sabahın erken saatlerinde Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgelere 3 hava saldırısı düzenledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, İsrail'in ihlallerini kınayarak, saldırılarının "savaş ilanı" olduğunu söyledi. Aoun, 2006'daki ikinci İsrail-Lübnan savaşını sona erdiren BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 numaralı kararının ihlal edildiğine dikkat çekerek, "Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü savunma hakkına sahibiz" dedi. Aoun ayrıca, "Biz barış arayan, savaş aramayan insanlarız, ancak hiçbir şekilde tehdit edilmeyi kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı. - BEYRUT

Cumhurbaşkanı, Lübnan, İsrail, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lübnan'dan sert açıklama: İsrail'in saldırıları savaş ilanı anlamına geliyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya'nın G7'ye dahil edilmesine yönelik fikir birliği oluşmadı Dolar dakikalar içinde 6,39'a kadar çıkıp geriledi! İşte nedeni ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania'nın, Kanada Başbakanı ile öpüşmesi sosyal medyayı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 23:30:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail saldırılarına "savaş ilanı" dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]