Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hizbullah'ın desteklediği Hassan Diyab'ı hükümeti kurmakla... - Son Dakika

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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hizbullah'ın desteklediği Hassan Diyab'ı hükümeti kurmakla...
6 saat önce
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hizbullah'ın desteklediği Hassan Diyab'ı hükümeti kurmakla görevlendirmek üzere Cumhurbaşkanlığına çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:16 Kaynak: AA
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hizbullah'ın desteklediği Hassan Diyab'ı hükümeti kurmakla görevlendirmek üzere Cumhurbaşkanlığına çağırdı
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