Lübnan: İsrail'le deniz sınırı meselesinde teknik detaylar üzerinde çalışılıyor - Son Dakika
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Lübnan: İsrail'le deniz sınırı meselesinde teknik detaylar üzerinde çalışılıyor

14.09.2022 15:56
Lübnan: İsrail'le deniz sınırı meselesinde teknik detaylar üzerinde çalışılıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile tartışmalı deniz sınırı meselesinde uzun bir yol alındığını belirterek, ülkesinin çıkarı ve egemenliği ile örtüşen bazı teknik detaylar üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile tartışmalı deniz sınırı meselesinde uzun bir yol alındığını belirterek, ülkesinin çıkarı ve egemenliği ile örtüşen bazı teknik detaylar üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail ile Lübnan arasında uzun yıllardır devam eden tartışmalı deniz sınırı meselesinde ABD ara buluculuğunda devam eden müzakerelerde gelinen aşamaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Avn, ülkenin güneyindeki tartışmalı deniz sınırı meselesinin tamamlanması halinde, Lübnan'ın kendine münhasır ticari bölgeden gaz ve petrol çıkarım işlemine başlayabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn, "Bu konu Lübnan'ın ekonomisine olumlu katkılar sunarak yıllardır süren ekonomik krizden çıkmasına vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

Ülkesinin müzakereler neticesinde deniz sınırı meselesinde uzun bir yol aldığını belirten Avn, bu vesile ile sulardaki milli servetine yatırım yapma gücüne sahip olduğunu vurguladı.

Avn, müzakerelerde Lübnan'ın çıkarı ve egemenliği ile örtüşen bazı teknik detaylar üzerinde çalışılmaya devam edildiğini belirtti.

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İsrail ve Lübnan deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakereler başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." demişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan: İsrail'le deniz sınırı meselesinde teknik detaylar üzerinde çalışılıyor - Son Dakika

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