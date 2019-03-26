Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a Sert Tepki
1 saat önce
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararın imzalamasının ardından sert açıklamada bulundu.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn
, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın dün akşam Golan Tepeleri
üzerinde İsrail
'in egemenliğini tanıyan kararın imzalamasının ardından sert açıklamada bulundu. Rusya
'nın başkenti Moskova
'da bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn
, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma kararının Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur" dedi.
Avn, Arap dünyasının Trump'ın kararından dolayı kara bir gün yaşadığını söyledi.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı
da Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımasının uluslararası hukukun tüm kurallarına aykırı olmasının yanı sıra adil bir barışı sağlama yönündeki çabaları da baltaladığını açıklamıştı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:44 Kaynak: İHA
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