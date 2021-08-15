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Lübnan Cumhurbaşkanı, Yüksek Savunma Konseyi'ni "olağanüstü" toplantıya çağırdı - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı, Yüksek Savunma Konseyi'ni "olağanüstü" toplantıya çağırdı

15.08.2021 13:43
Lübnan Cumhurbaşkanı, Yüksek Savunma Konseyi'ni

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yakıt deposu patlamasının yansımalarını görüşmek üzere Yüksek Savunma Konseyi'ni "olağanüstü" toplantıya çağırdı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yakıt deposu patlamasının yansımalarını görüşmek üzere Yüksek Savunma Konseyi'ni "olağanüstü" toplantıya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı, ülkenin kuzeyinde gece saatlerinde 22 kişinin ölümüne, 79 kişinin yaralanmasına yol açan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Avn'ın patlamanın yansımalarını görüşmek için bugün öğleden sonra Yüksek Savunma Konseyi'ne, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda acil toplantı çağrısında bulunduğu kaydedildi.

"Akaryakıt krizini sömürenlerin açgözlülüğünün neticesi"

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Necib Mikati ise ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesinde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin akaryakıt krizini sömürenlerin açgözlülüğünün kurbanı olduğunu söyledi.

Mikati yaptığı yazılı açıklamada, "Akaryakıt krizinden yasa dışı kazanç elde etmek ve insanları en temel haklarından mahrum bırakmak için fırsat kollayanların açgözlülüğüne kurban giden masum insanların acılı Akkar gecesi, yüreğimizi kanattı." ifadelerine yer verdi.

Mikati, Akkar bölgesinin tekelciler ve açgözlüler için kurban edilmemesi adına özverili şekilde çalışmaları yürütme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

"Karanlık ve kanlı bir sabah"

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkesinin yeniden "karanlık ve kanlı bir sabaha" tanıklık ettiğini ifade etti.

Berri, Meclis Başkanlığı Enformasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan tarihi ve Lübnanlılar için karanlık ve kanlı bir sabah daha. Bu kez de mahrum bırakılmış Akkar bölgesi ile onlarca sakininin hayatını kaybetmesi; yüzlercesinin yaralanmasıyla felakete sürüklenen Et-Telil beldesinden." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada "Bu gecenin bitmesinin zamanı gelmedi mi?" diye soran Berri, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Akkar patlaması bir katliamdır"

Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan ise Akkar patlamasını bir "katliam" olarak nitelendirerek, olayla ilgili "ülkeyi yönetemeyecek durumda olan iktidarı" suçladı.

Deryan yaptığı yazılı açıklamada, "Akkar patlaması bir katliamdır, ulusal ve insani bir felakettir. Çeşitli alanlarda ülkeyi yönetmekten aciz olan iktidarın sorumluluğunu taşıdığı bir suçtur." ifadelerine yer verdi.

Ülkenin daha fazla çöküşe, kaosa, ölüme ve yıkıma tahammül edemeyeceğini aktaran Deryan, hükümetin birkaç gün içinde derhal kurulması gerektiği çağrısında bulundu.

Akkar Müftüsünden erken genel seçim çağrısı

Akkar Müftüsü Eş-Şeyh Zeyd Bekkar Zekeriya da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, erken genel seçim çağrısı yaptı.

Zekeriya, ülkedeki krizlerin çözümü için "tüm yetkililerin istifa etmesi, erken genel seçimlere gidilmesi" önerisini sundu.

Akaryakıt istasyonlarının aşırı kalabalıklaşması ve insanların tankerlerin çevresine yığılması nedeniyle yaşanabilecek felaketlerle karşı karşıya olduklarına işaret eden Zekeriya, bugün yetkililerin çözümünü ertelediği benzin kaçakçılığı krizi nedeniyle felaketin yaşandığını kaydetti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece saatlerinde bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yaptığı açıklamada, patlamada 22 kişinin öldüğünü, 79 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının sübvansiyonun kalkmasına rağmen eski fiyatı sürdürmesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapalı tuttu.

Lübnan ordusu, Merkez Bankasının akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararından sonra yeni fiyatlar belirlenmediği için pompaları kapalı tutan akaryakıt istasyonlarına dün baskınlar düzenleyerek, on binlerce litre benzin ve mazota el koymuştu.

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, nisan ayında fiyat farkı nedeniyle benzinin ülkeden yasa dışı yollarla Suriye'ye götürüldüğünü duyurmuştu.

cumhurbaşkanı, Mişel Avn, Akaryakıt, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı, Yüksek Savunma Konseyi'ni 'olağanüstü' toplantıya çağırdı - Son Dakika


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