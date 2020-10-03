Lübnan'da 111 kasaba ve köy karantina altına alındı - Son Dakika

Lübnan'da 111 kasaba ve köy karantina altına alındı

Lübnan'da korona virüs salgınında artan vaka ve can kayıplarının ardından 111 kasaba ve köy karantina altına alındı.

Lübnan'da 111 kasaba ve köy karantina altına alındı, System.String[]

Lübnan'da korona virüs salgınında artan vaka ve can kayıplarının ardından 111 kasaba ve köy karantina altına alındı.

Lübnan, 4 Ağustos'taki şiddetli patlamanın ardından şimdi de korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiriyor. Lübnan'da dün bin 291 kişide Covid-19 tespit edilmiş, 12 kişi hayatını kaybetmişti. Vaka sayılarının arttığına dikkat çeken İçişleri Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında yarından itibaren 111 köy ve kasabanın 1 hafta süre ile karantina altına alınacağını aktardı. Bakanlık, alınan önlemlerin katı bir şekilde uygulanacağını ifade ederken, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, vatandaşların maske takmamaları, hijyen ve mesafe kurallarına uymamaları halinde salgının hızlı bir şekilde yayılmaya devam edeceği ifade edildi. Bakanlık, ülke genelinde şu ana kadar 42 bin 173 kişide Covid-19 tespit edildiğini, 386 kişinin ise virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı.

(İHA)

Lübnan'da 111 kasaba ve köy karantina altına alındı
Lübnan'da 111 kasaba ve köy karantina altına alındı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Ağustos, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 19:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lübnan'da 111 kasaba ve köy karantina altına alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor Böyle aşık düşman başına! Kız arkadaşının kimlik bilgilerini çalıp dolandırdı Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 59 can kaybı, 1502 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 59 can kaybı, 1502 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdi Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdi         
18:42
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi         
16:48
İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak         
15:38
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı         
14:52
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 19:30:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da 111 kasaba ve köy karantina altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei