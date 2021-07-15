Lübnan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma programı ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine direnen şehitler dualarla anıldı.

Şehitlere saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından Lübnanlı Şeyh Yahya el-Ömeri, tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okudu ve dua etti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, törende yaptığı konuşmada, FETÖ tarafından planlanan ve silahlı kuvvetlerin içine sızdırılmış örgüt mensuplarınca emir-komuta zinciri dışına çıkılmak suretiyle gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen menfur girişimin yol açtığı acı ve öfkenin hala tazeliğini koruduğunu söyledi.

15 Temmuz 2016'da vuku bulan darbe girişiminin, FETÖ'nün devlete ve millete yönelttiği tehdidin vahametini gözler önüne serdiğine dikkati çeken Ulusoy, "Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, şüphesiz, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokrasisini korumak için hayatını feda etmeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk halkına aittir." dedi.

FETÖ ihanetinin boyutlarını kavramanın kolay olmadığını dile getiren Ulusoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz 5 yılda FETÖ, yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda strateji değişikliğine gitmiş ve yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır. Bu nedenle, Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele daha fazla önem kazanmıştır. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele, dış temsilciliklerimizin de en öncelikli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürmektedir."

Lübnan Trablus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rafet el-Mikati de terörün birçok maske altında gizlendiği ancak hakikat karşısında hemen dağıldığını ifade etti.

Türkiye'de şehitlerin kanı başta olmak üzere halkın direnişi ve yöneticilerin dirayeti sayesinde FETÖ darbe girişimin bozguna uğratıldığını söyleyen Mikati, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisini bombalayanlara boyun eğmediğini hatırlattı.

Mikati, aslında 15 Temmuz gecesinin özgür insanların zorbalar karşısında evlerine çekilmeyeceğine dair dünya halklarına iyi bir ders olduğunu vurguladı.