Lübnan'da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 zeytin fidanı dikildi - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında can veren şehitlerin anısına Lübnan'da 251 zeytin fidanı dikerek "Hatıra Ormanı" oluşturdu.

Lübnan'ın Akkar vilayetindeki Türkmen beldeleri Kavaşra ve Aydmon'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz şehitlerinin dualarla anıldığı etkinliklere, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, TİKA Beyrut Koordinatörü Orhan Aydın, Beyrut Askeri Ataşesi Albay Bayram Büyan, Güvenlik Müşaviri Albay Yavuz Taşdemir, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği personeli ve Türkmen vatandaşlar katıldı.

Kavaşra Belediyesi tarafından tahsis edilen 5 bin metrekarelik alanda 15 Temmuz darbe girişiminde can veren 251 şehidin adıyla birer zeytin fidanı dikildi. TİKA'nın destekleriyle oluşturulan zeytinlik alana "15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı" adı verildi.

Etkinlikte Kavaşralı Türkmen bir kız çocuğunun okuduğu 15 Temmuz konulu "Söyle Çocuk" şiirinin ardından FETÖ darbesine karşı can veren şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

"15 Temmuz Şehitler Çeşmesi" açıldı

Türkmen köyü Aydamon'daki Türkiye Caddesi üzerinde ise TİKA'nın "Lübnan-Türk Kültür Derneği"nin iş birliğiyle yaptırdığı "15 Temmuz Şehitler Çeşmesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Anma töreni ve açılışlarda konuşan Büyükelçi Ulusoy, FETÖ'nün hain darbe girişiminin sadece devleti değil milli iradeyi de hedef aldığını söyledi.

Ulusoy, "Milletimiz, hem devletini hem de demokrasisini korumayı görev bildi. Canı pahasına darbecilerin silahlarına göğsünü gererek devletini, iradesini ve demokrasisini kurtardı. 251 vatandaşımızın şehit olduğu, 2 binden fazla vatandaşımızın ise yaralanarak gazilik mertebesine erdiği 15 Temmuz 2016 gecesi, tarihimize bir demokrasi zaferi olarak geçti." dedi.

TİKA Beyrut Koordinatörü Aydın ise 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen bu özel günde tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

"5 yıl önce gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bozguna uğratıldığı bu özel günde kahramanca canını veren şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatacak bu anlamlı faaliyeti hayata geçirmekten onur duyuyoruz." diyen Aydın, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak üzere açılışı gerçekleştirilen orman ve çeşmenin hayırlı olmasını diledi.