Lübnan'da 1993'ten bu yana ilk kolera vakası tespit edildi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede 1993'ten bu yana ilk defa kolera vakası görüldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı Firas Abyad'ın başkanlığında ülkenin kuzeyindeki Akkar vilayetinde salgın hastalığa hazırlık ve müdahale planı oluşturmak için düzenlenen toplantının ardından, Bakanlığın medya ofisi tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İlk kolera vakası 5 Ekim'de Lübnan'ın Akkar vilayetinde görüldü. Durumu stabil olan hastanın tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Muhtemel bir salgına karşı belirlenen planında, kayıtlı vakaların izlenmesi ve salgının yayılmasını önlemek için çeşitli önlemlerin yer aldığı bildirildi.

Kolera salgınıyla mücadele etmek ve gelişmeleri günü gününe takip etmek için uzmanlardan oluşan bir kriz grubunun kurulduğu ifade edildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, bunun ülkede 1993'ten bu yana görülen ilk vaka olduğunu belirtti.

Kolera salgınına ilişkin toplantıya Enerji ve Su Bakanlığı ve Afet Yönetim Biriminden yetkililerin yanı sıra Kızılhaç, Doktorlar Sendikası, Hemşireler Sendikası ve Lübnan Bakteri Hastalıkları Derneğinden temsilcilerin katıldığı aktarıldı.

Toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle hazırlanan koleraya hazırlık ve müdahale planının sunulduğu kaydedildi.