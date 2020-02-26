Lübnan'da 2. korona virüs vakası - Son Dakika
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Lübnan'da 2. korona virüs vakası

6 saat önce

Almanya'da korona virüs vaka sayısının 19'a yükseldiği açıklandı.

Lübnan'da 2. korona virüs vakası, System.String[]

Almanya'da korona virüs vaka sayısının 19'a yükseldiği açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 2. korona virüs vakasının doğrulandığı açıklandı. Enfekte olan kadının İran ziyareti dönüşü karantina altına alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, virüs tespit edilen kadının geçtiğimiz hafta Lübnan'a geldiği ifade edildi.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Almanya, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:05 Kaynak: İHA
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