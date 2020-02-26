Lübnan'da 2. korona virüs vakası - Son Dakika

Lübnan'da 2. korona virüs vakası
6 saat önce
Almanya'da korona virüs vaka sayısının 19'a yükseldiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:05 Kaynak: İHA
Almanya'da korona virüs vaka sayısının 19'a yükseldiği açıklandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 2. korona virüs vakasının doğrulandığı açıklandı. Enfekte olan kadının İran ziyareti dönüşü karantina altına alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, virüs tespit edilen kadının geçtiğimiz hafta Lübnan'a geldiği ifade edildi.
(İHA)
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