Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü silo, yangın nedeniyle yıkılma riski taşıyor - Son Dakika
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Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü silo, yangın nedeniyle yıkılma riski taşıyor

29.07.2022 01:15
Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü silo, yangın nedeniyle yıkılma riski taşıyor

Lübnan'da 2 yıl önce büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'ndaki tahıl silosu, bir aydır devam eden yangın nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Lübnan'da 2 yıl önce büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'ndaki tahıl silosu, bir aydır devam eden yangın nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Limandaki patlamanın sembolü haline de gelen buğday silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar yıkılmadan harabe halinde bırakıldı.

Siloda bulunan buğday ise bu ay havaların ısınmasıyla alevlendi. Binaya yaklaşamayan itfaiye ekipleri, olası söndürme operasyonu sırasında silonun yıkılmasından endişe ediyor.

Lübnan Sağlık ve Çevre Bakanlığı yangın nedeniyle artan çevre kirliliği ve muhtemel yıkımdan dolayı meydana gelecek zararlı havaya karşı Beyrutluları uyaran bir açıklama yaptı.

Açıklamada, liman çevresindeki vatandaşların maske takması ve mümkün olmadıkça limana yaklaşmamaları istendi.

AA muhabiri özellikle gece saatlerinde çıplak gözle görülebilen yangını yakından görüntüledi. Limanda devam eden yangına kimsenin müdahale etmediği ve çevreye dumanların yükseldiği görülüyor.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bugün trajik liman patlamasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralananlarla dayanışma amacıyla 4 Ağustos'u ülke genelinde ulusal tatil ilan ettiklerini açıklamıştı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

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Beyrut Limanı'ndaki Patlamadan Etkilenen Silolar Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya Beyrut Limanı'ndaki Patlamadan Etkilenen Silolar Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya Lübnan'da liman patlamasının yaşandığı 4 Ağustos ulusal tatil ilan edildi Lübnan'da liman patlamasının yaşandığı 4 Ağustos ulusal tatil ilan edildi
Kaynak: AA

Beyrut Limanı, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü silo, yangın nedeniyle yıkılma riski taşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü silo, yangın nedeniyle yıkılma riski taşıyor - Son Dakika
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