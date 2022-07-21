Lübnan'da 2 yıl önceki liman patlamasının enkazından alevler yükseldi - Son Dakika
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Lübnan'da 2 yıl önceki liman patlamasının enkazından alevler yükseldi

21.07.2022 16:58
Lübnan'da 2 yıl önceki liman patlamasının enkazından alevler yükseldi

Lübnan'da 2 yıl önce 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan Beyrut Limanı'ndaki patlamanın yaşandığı tahıl silosunun enkazında yeniden yangın çıktı.

Lübnan'da 2 yıl önce 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan Beyrut Limanı'ndaki patlamanın yaşandığı tahıl silosunun enkazında yeniden yangın çıktı.

Patlama nedeniyle harabeye dönen ve hakkında yıkım kararı verilen tahıl silosundan geriye kalan buğdaylar 2 haftadır yanıyor. Ancak daha önce küçük çaplı olan yangın bugün yeniden alevlenerek daha da büyüdü. Bölgeden dumanların yükselmesi çevrede paniğe neden oldu.

Yerel medyaya göre, itfaiye ekipleri silonun yıkılma ihtimali olduğu için yangına yerden müdahale edemiyor. Bu nedenle daha önce de yangına sadece helikopterlerle müdahale edilmişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan'ın sahip olduğu tek tahıl silosu da bu patlamada kullanılamaz hale gelmişti.

Lübnan hükümeti, 14 Nisan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın sembolüne dönüşen harap haldeki tahıl silosunun tamamen yıkılmasına karar vermişti.

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Kaynak: AA

Beyrut Limanı, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da 2 yıl önceki liman patlamasının enkazından alevler yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Lübnan'da 2 yıl önceki liman patlamasının enkazından alevler yükseldi - Son Dakika
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