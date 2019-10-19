Lübnan'da 2020 bütçesi yeni vergiler içermeyecek

Lübnan hükümeti, hazırlamaya çalıştığı 2020 yılı bütçesinin vatandaşa hiçbir yeni vergi getirmeyeceğini duyurdu.

Lübnan Maliye Bakanı Ali Halil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Saad el-Hariri ile bir araya gelerek 2020 yılına ait bütçenin vatandaşa herhangi bir yeni vergi veya harç artışı getirmemesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Yeni vergiler konusunda sunulan tüm taslakları geri çekmek üzere mutabık kaldıklarını da aktaran Halil, ayrıca bankacılık ve diğer sektörlerin katkılarıyla Lübnan vatandaşına hiçbir şekilde etki etmeyecek hatta vatandaşı koruyacak ciddi birtakım reformlar yapma kararı aldıklarını belirtti.

Başbakan Hariri, ülkede hükümet karşıtı protesto gösterilerine sebep olan sorunların çözümü için başkent Beyrut'taki evinde yoğun toplantı ve telefon görüşmeleri yaptığını açıklamıştı.

Hariri, Maliye Bakanı Halil'in yanı sıra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Fenyanus ve Sanayi Bakanı Vail Ebu Faur ile bir araya geldiğini ve ülkede yaşanan sorunlara çözüm bulununcaya kadar görüşmelerin devam edeceğini aktarmıştı.

Başbakan Hariri dün ise düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'daki gösterilere ilişkin "Hükümet ortaklarımıza bizi, halkımızı ve uluslararası ortaklarımızı ikna edecek bir çözüm sunmaları için en fazla 72 saat süre sunuyorum aksi halde başka bir tutum sergilerim." ifadelerini kullanmıştı.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen, ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.