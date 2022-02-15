Lübnan'da 2022 bütçesinin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırmasından endişe ediliyor - Son Dakika

Lübnanlı uzmanlar, hükümet tarafından onaylanan ve Meclise gönderilen 2022 yılı bütçe tasarısının, yeni vergiler ve ödeneklerle vatandaşların sırtındaki geçim yükünü daha da ağırlaştıracağını öngörüyor.

Lübnan hükümeti, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 2022 yılı bütçe tasarısının kabul edilerek Meclise gönderildiğini duyurdu.

Başbakan Necib Mikati, bütçe tasarısının kabulünden sonra yaptığı açıklamada, vatandaşların doğrudan vergiye tabi olmayacağını, ödeneklerin hizmet bedeli olarak alınacağını belirtmesine rağmen uzmanlar kararlaştırılan bütçenin halkın maruz kaldığı sıkıntıları artıracağını düşünüyor.

Ülkede 2019'un sonlarından bu yana mali çöküşe neden olan ekonomik krize dikkati çeken uzmanlar, bu yıl için hazırlanan bütçeyi, ülkede yüzde 90'lara ulaşan ekonomik daralmanın gölgesinde gerçekleştirilen bir kemer sıkma politikası olarak nitelendiriyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) son verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 75'i yoksulluk sınırının altında olan Lübnan'da, Meclis tarafından onaylanma sürecindeki bütçenin halihazırdaki ekonomik sıkıntıları daha da karmaşık hale getireceği ifade ediliyor.

Gümrük dolarındaki artış

Söz konusu endişe, tüm vatandaşları etkileyen kapsamlı vergilerin yanı sıra ithal edilen ürünlere uygulanan ödenek; yani "gümrük doları"ndaki kurun 14 kat artmasından kaynaklanıyor.

Lübnan'da hükümet, gümrük dahil olmak üzere resmi işlemleri, resmi dolar kuru üzerinden hesaplıyor. Ülkedeki resmi döviz kuruna göre dolar yaklaşık 1500 Lübnan lirası iken, karaborsada 21 bin lira civarında işlem görüyor.

Mikati, 10 Şubat'taki açıklamasında, gümrük doları konusundaki çalışmalarına göre emtia fiyatlarındaki artışın yüzde 3 ila 5'i geçmeyeceğine işaret etti.

Başbakan, vergi artışı olduğunu ancak bunun kabul edilebilir oranlarda, doğrudan vatandaşa yönelik değil de sunulan hizmetler üzerinden olacağını kaydetti.

Bütçedeki vergilendirme planı ve hayat pahalılığı

Bütçe taslağına göre, ithal ürünlere ek vergi uygulanması, seyahat harcamalarında 35 ila 100 dolarlık ek ödenek ile resmi işlemlere ek ödenek uygulanması öngörülüyor.

2022 bütçe tasarısını eleştiren Cumhurbaşkanı Mişel Avn, vergi sistemiyle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığını ve geleneksel yollarla gelirlerin artırılmasıyla yetinildiğini belirtti.

Merkez Bankasının 2021'de akaryakıta yönelik desteği kaldırması sonucu ülkede yakıt, ilaç ve gıda gibi temel emtia fiyatları ciddi şekilde arttı.

Maaşlarının yüzde 90'dan fazla değer kaybettiğini belirten kamu çalışanları, yaşam pahalılığı oranında iyileştirme talep ediyor; zaman zaman bu taleplerini ifade etmek adına greve gidiyor.

"Vergilerle tuzaklanmış bir bütçe"

Ekonomi uzmanı Mehasin Mursel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bütçe, vergilerle ikna edici şekilde tuzaklanmış durumda ve bu durum dolaylı ve doğrudan vatandaşların yaşam koşullarını daha da ağırlaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük dolarındaki artışın herhangi bir ciddi ve detaylı araştırmaya dayanmadığını savunan Mursel, son iki yılda Lübnan'da meydana gelen ekonomik değişiklikler göz önüne alındığında bu artışın ürün fiyatlarına yansımasının beklendiğini aktardı.

Mursel, sözlerine şöyle devam etti:

"Yetkililerin, gümrük vergilerinin gıda ürünlerini değil de sadece lüks tüketimi etkileyeceği yönünde açıklamalar yaptıkları doğru. Ancak bunun pratiğe yansıması farklı oluyor; bu durum emtia ve hizmet sektöründeki fiyatların tamamının artması sonucunu doğuracak."

"Bedelini vatandaşlar ödeyecek"

Lübnan'daki Ulusal Sendikalar ve Çalışanlar Federasyonu Başkanı Castro Abdullah da 2022 bütçesinin dar gelirliler ve yoksullar başta olmak üzere vatandaşların yaşam şartlarını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Abdullah, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankasının politikalarının ardından Lübnan hükümetinin izlediği politika sonucu orta sınıfın çöküşünden sonra bu etkinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Bütçe tasarısının, "kemer sıkma" politikası şeklinde nitelendirildiğine dikkati çeken Abdullah, "Bütçe, ülkedeki ekonomik çöküşün bedelini vatandaşlara ödetecek." diye konuştu.

Abdullah, bütçedeki vergi planının oranlı bir artışa tabi olmadığını, sosyal statüsü ve yaşam koşulları gözetilmeksizin tüm vatandaşların ödediği tek bir vergi çeşidi bulunduğunu ifade ederek, bunun adaletsiz bir dağılım olduğunu savundu.

Göç oranında artış bekleniyor

Siyasi ve uluslararası ilişkiler konusunda uzman avukat Abbas Dabbuk, "Yaşam şartlarını ağırlaştıran bu yeni yükler, Lübnanlıları daha fazla göçe yönlendirecek." görüşünü dile getirdi.

Özellikle ekonomik çöküşten ve satın alma gücünün kısıtlı hale gelmesinin ardından Lübnanlıların, yeni bir vergi ya da ödeneğin daha omuzlarına yüklenmesinden endişe duyduğuna dikkati çeken Dabbuk, şunları söyledi:

"Vatandaşları etkileyebilecek herhangi yeni bir ekonomik yük kendileri ve çocukları için daha iyi bir gelecek arayışıyla onları göç fikrini düşünmeye sevk edebilir."