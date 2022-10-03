Lübnan'da paralarını çekemeyen mudiler yine banka bastı - Son Dakika
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Lübnan'da paralarını çekemeyen mudiler yine banka bastı

03.10.2022 12:38
Lübnan'da paralarını çekemeyen mudiler yine banka bastı

Lübnan'da 3 yıldır devlet tarafından mevduatları dondurulan 4 kişinin daha bir bankaya baskın düzenleyerek hesaplarından 11 bin dolar çektiği bildirildi.

Lübnan'da 3 yıldır devlet tarafından mevduatları dondurulan 4 kişinin daha bir bankaya baskın düzenleyerek hesaplarından 11 bin dolar çektiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, 4 kişi başkent Beyrut'un Haret Hareyk bölgesinde bir banka şubesine baskın düzenlendi.

Ekonomik krizle boğuşan ülkede 3 yıldır mevduatları dondurulan ve paralarını çekemeyen mudilerden oldukları belirtilen 4 kişinin, bankadan 11 bin dolar çektiği ve güvenlik güçleri gelmeden bölgeden kaçtığı kaydedildi.

Olaydan sonra bölgeye gelen güvenlik güçlerinin banka çevresindeki tedbirleri artırdığı aktarıldı.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve mudilerin banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.

Yaşanan baskınların ardından, Lübnan Bankalar Birliği, 16-26 Eylül tarihlerinde ülkedeki tüm bankaların kapatılması kararı almıştı.

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Kaynak: AA

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