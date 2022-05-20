Lübnan'da 30 yıl sonra Meclisteki dengeleri değiştiren bağımsızlar "eski isimlere" destek vermeyecek (2)

Lübnan'daki genel seçimlerin kesin sonuçlarına göre 30 yıl aradan sonra ilk kez Meclise çoğunluk şeklinde girerek dengeleri altüst eden bağımsız ve muhalif 15 milletvekili, "değişim" adıyla blok kuracaklarını ve eski hiçbir iktidar ortağını veya adayı desteklemeyeceklerini ifade ediyor. Lübnan'daki 15 Mayıs genel seçimlerinde geleneksel ve mezhebe dayalı partilerin desteği olmadan Meclise giren 15 milletvekilinden Vadah Sadık, AA muhabirine konuştu.