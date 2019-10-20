Son Dakika Haberleri: Lübnan'da 4 bakan istifa etti
Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'da 4 bakan istifa etti

Lübnan'da 4 bakan istifa etti

49 dakika önce

Lübnan'da iletişim vergileri nedeniyle başlayan ve günlerdir devam eden gösterilerin şiddetini arttırmasıyla Lübnan Kuvvetleri Partisi'nden 4 bakan istifa etti.

Lübnan'da 4 bakan istifa etti, System.String[]

Lübnan'da iletişim vergileri nedeniyle başlayan ve günlerdir devam eden gösterilerin şiddetini arttırmasıyla Lübnan Kuvvetleri Partisi'nden 4 bakan istifa etti.


Lübnan'da WhatsApp uygulaması da dahil iletişime getirilen vergi girişimleri nedeniyle başlayan gösteriler sürüyor. Başkent Beyrut'ta gerçekleştirilen gösterilerde siyasetçilerin tepkisi de dikkat çekti. Lübnan Kuvvetler Partisi'nden 4 bakan istifa ettiğini açıkladı.


Lübnan Kuvvetler Partisinin lideri Samir Farid Geagea açıklamasında, Lübnan'da hükümetin kritik bir durumda olduğunu belirterek ekonomik krizden kaynaklı problemlerin çözülemeyeceğinin düşünülmesinden ve hükümete olan güvenin azalmasından dolayı bakanların istifa etmeye karar verdiğini ifade etti. - BEYRUT

Beyrut, Lübnan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Netflix, şifresini arkadaşları ve ailesiyle paylaşan kullanıcılar için harekete geçti
Vekillerin, "Erdoğan'ın korumaları bizi itip kakıyor" şikayetine AK Parti'den çözüm geldi Memurun fazla mesai ücreti arttı: 13 kuruş artışla 2 lira 26 kuruşa yükseldi Gümrüklerden geçecek araçlara 'yapay zeka' taraması geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 12:56:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'da 4 bakan istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]