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Lübnan'da 4 Suriyeli mülteci sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Lübnan'da 4 Suriyeli mülteci sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

02.01.2022 14:51
Lübnan'da 4 Suriyeli mülteci sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Lübnan'da aynı aileden 4 Suriyeli mültecinin ısınmak için kullandıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lübnan'da aynı aileden 4 Suriyeli mültecinin ısınmak için kullandıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı El-Harayib beldesinde yaşayan mülteciler, sobadan sızan gaz sonucu zehirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan aynı aileden 4 kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Lübnanlılar 20 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle kışı zor şartlarda geçirirken, doğal gaz ve elektrikle ısınma imkanı bulunmayan kırsal kesimlerde sıklıkla soba kullanılıyor.

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Suriyeli, Lübnan, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da 4 Suriyeli mülteci sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da 4 Suriyeli mülteci sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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