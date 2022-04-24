Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı - Son Dakika
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Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı

24.04.2022 01:02
Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı

Lübnan'ın Trablus şehri açıklarında 60 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin battığı bildirildi.

Lübnan'ın Trablus şehri açıklarında 60 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin battığı bildirildi.

Lübnan Kızılhaç'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İçinde 60 kişinin bulunduğu tekne battı." ifadelerine yer verildi.

Teknedekiler için Lübnan Kızılhaç'ın Trablus limanına 7 ambulans gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın kuzeyinde Trablus kıyısı yakınlarında batan teknedekilerin durumu ve uyruklarıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise olayda "bir kız çocuğunun öldüğünü ve 27 kişinin kaybolduğunu" duyururken, Lübnan ordusuna bağlı deniz kuvvetlerinin diğer kişileri kurtardığını kaydetti.

Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı
Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı
Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı

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Ambulans, Twitter, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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