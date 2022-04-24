Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı - Son Dakika

Trablus limanına gelen çok sayıda Lübnanlılardan detaylar

Lübnan güvenlik güçleri, liman girişinde önlem alması

Hastanenin acil bölümünde tedavi gören yaralılar

Lübnanlı Muhammed Seydavi lle röportaj

Lübnanlı Hıdır Merii ile röportaj

Lübnanlı Ula Beyruti ile röportaj TRABLUS - Lübnan'ın Trablus şehri açıklarında 60 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin battığı bildirildi. Trablus limanına gelen çok sayıda Lübnanlı, yakınlarından haber almak için bekledi. Lübnan güvenlik güçleri, liman girişinde önlem aldı.