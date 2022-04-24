Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı - Son Dakika

Trablus limanına gelen çok sayıda Lübnanlılardan detaylar
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Lübnanlı Ula Beyruti ile röportaj TRABLUS - Lübnan'ın Trablus şehri açıklarında 60 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin battığı bildirildi. Trablus limanına gelen çok sayıda Lübnanlı, yakınlarından haber almak için bekledi. Lübnan güvenlik güçleri, liman girişinde önlem aldı.
Kaynak: AA
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