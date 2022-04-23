Lübnan'da 60 kişilik tekne battı - Son Dakika
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Lübnan'da 60 kişilik tekne battı

23.04.2022 23:54
Lübnan'da 60 kişilik tekne battı

Lübnan'ın Trablus limanında yasa dışı yollarla yolcu taşıyan 60 kişilik tekne battı.

Lübnan'ın Trablus limanında yasa dışı yollarla yolcu taşıyan 60 kişilik tekne battı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi.

Lübnan'da Trablus'un güneyinde Kalamoun bölgesinde yasadışı yollarla yolcu taşıyan tekne battı. İçinde 60 kişinin bulunduğu teknenin batmasının ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi.

Lübnan hükümetinden yapılan açıklamada, Lübnan Başbakanı Najib Mikati'nin Trablus'un güneyindeki Kalamoun bölgesinden yasadışı yollarla yolcu taşıyan teknenin batmasını bizzat takip ettiği belirtildi. - BEYRUT

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İlk Yardım, Lübnan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'da 60 kişilik tekne battı - Son Dakika


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