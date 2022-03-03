Lübnan'da "63. Beyrut Uluslararası ve Arap Kitap Fuarı" açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan'da "63. Beyrut Uluslararası ve Arap Kitap Fuarı" açıldı

03.03.2022 18:42
Lübnan'da "63. Beyrut Uluslararası ve Arap Kitap Fuarı" açıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 3 yıl kesintiyle "63. Beyrut Uluslararası ve Arap Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 3 yıl kesintiyle "63. Beyrut Uluslararası ve Arap Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

Beyrut'taki sahil bölgesinde kurulan kitap fuarının açılış törenine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yayıncılar ve vatandaşlar katıldı.

Açılıştan sonra kısa bir konuşma yapan Mikati, mevcut zorluk ve sorunlarla boğuştukları böylesi bir dönemde, medeniyetin kapısını aralayan kültürün önemini göz ardı edemeyeceklerini söyledi.

Mikati, Lübnan'ın tarih boyunca Arap dünyasında kültürel hareketlerle Arap diline katkıda bulunduğunu kaydetti.

Başbakan Mikati daha sonra kitap stantlarını dolaşarak yayınevi temsilcileri ile görüştü.

Beyrut'ta ilk olarak 1956'da açılışı yapılan fuar, 3 yıldır sırasıyla 2019'daki Ekim gösterileri ve 2020-2021'deki yeni tip koronavirüs nedeniyle açılmamıştı.

Fuar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başta Lübnan olmak üzere Arap ülkelerinden yaklaşık 90 yayınevi farklı kategorilerde kitaplarını okurla buluşturuyor.

Fuarın kapıları 13 Mart'a kadar kitapseverlere açık olacak.

YORUMLAR
500
Lübnan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday stokunun erimesine karşı harekete geçti Lübnan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday stokunun erimesine karşı harekete geçti Başkan Ayhan'dan 'Kitap Kumbaram' projesine destek çağrısı Başkan Ayhan'dan 'Kitap Kumbaram' projesine destek çağrısı

Lübnan, Kitap, Fuar, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da '63. Beyrut Uluslararası ve Arap Kitap Fuarı' açıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:35 Ukrayna'da gözler stratejik öneme sahip Mariupol'a çevrildi! Rusya ele geçirirse Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
18:05 Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 18:48:40. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan'da "63. Beyrut Uluslararası ve Arap Kitap Fuarı" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement