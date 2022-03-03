Lübnan'da "63. Beyrut Uluslararası ve Arap Kitap Fuarı" açıldı - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 3 yıl kesintiyle "63. Beyrut Uluslararası ve Arap Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

Beyrut'taki sahil bölgesinde kurulan kitap fuarının açılış törenine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yayıncılar ve vatandaşlar katıldı.

Açılıştan sonra kısa bir konuşma yapan Mikati, mevcut zorluk ve sorunlarla boğuştukları böylesi bir dönemde, medeniyetin kapısını aralayan kültürün önemini göz ardı edemeyeceklerini söyledi.

Mikati, Lübnan'ın tarih boyunca Arap dünyasında kültürel hareketlerle Arap diline katkıda bulunduğunu kaydetti.

Başbakan Mikati daha sonra kitap stantlarını dolaşarak yayınevi temsilcileri ile görüştü.

Beyrut'ta ilk olarak 1956'da açılışı yapılan fuar, 3 yıldır sırasıyla 2019'daki Ekim gösterileri ve 2020-2021'deki yeni tip koronavirüs nedeniyle açılmamıştı.

Fuar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başta Lübnan olmak üzere Arap ülkelerinden yaklaşık 90 yayınevi farklı kategorilerde kitaplarını okurla buluşturuyor.

Fuarın kapıları 13 Mart'a kadar kitapseverlere açık olacak.