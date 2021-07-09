Lübnan'da 73 yıldır mülteci hayatı yaşayan Filistinliler, kimliklerini müzikle korumaya çalışıyor (2) - Son Dakika

Keman Grubu Koordinatörü Nur Ebu Raya ile röportaj

Keman Grubu'ndaki müzik hocalarından Ali Muhammed Abdo ile röportaj

Beyrut'taki Burc el-Baracine Kampı sakinlerinden 24 yaşındaki Ahmed el-Asvad ile röportaj Lübnan'daki Filistinli mülteciler, onlarca yıldır her türlü altyapı hizmetinden ve imkanlardan yoksun bir şekilde yaşadıkları kamplarda, icra ettikleri müzikle kimlik ve kültürlerini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyor.

İsrail'in tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği 1948 yılında komşu ülkelere göçe zorlanan ve halihazırda sayıları yüz binlere ulaşan Filistinliler, 73 yılı aşkın süredir Birleşmiş Milletlerin (BM) tahsis ettiği dar alanlara kurulan kamplarda imkansızlıklar içinde mülteci hayatı yaşıyor.

Lübnan ise Filistinli mültecilerin birçok temel insani ve ekonomik haktan yoksun olarak yaşadığı ülkelerin başında geliyor.

Başkent Beyrut'taki Burc el-Baracine ve Sabra-Şatilla mülteci kamplarında 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren "Keman Grubu", gençlerin müzikteki yeteneklerini ortaya çıkararak Filistin davasına sahip çıkmaya ve Filistin kimliği ile kültürünü gelecek nesillere taşımaya çalışıyor.

Beyrut'taki kamplarda Filistinli gençlere müzik eğitimi veren grup, "Filistin davası için direniş yollarından biri" olarak tanımladığı çalışmalarını, uluslararası hayır kuruluşları ile bazı hayırseverlerden gelen bağışlarla sürdürüyor.

Kamplardaki gençleri müzikle buluşturuyorlar

Çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi veren Keman Grubu Koordinatörü Nur Ebu Raya, Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinli gençlerin yeteneklerini ortaya çıkardıklarını söyledi.

Keman Grubu'nun çalışmaları sayesinde yetenekli pek çok Filistinli gencin müzikle buluştuğunu dile getiren Ebu Raya, "Bizler bu gençlere müzik aletleri ve eğitmen sağlayarak yeteneklerini sergilemelerine imkan tanıyoruz." dedi.

Beyrut'taki Burc el-Baracne ile Sabra-Şatilla mülteci kamplarında 15 öğrenciyle başlattıkları müzik eğitimi çalışmalarını şu anda 65 kişiyle sürdürdüklerini kaydeden Ebu Raya, "Eğitim programımız, haftada iki gün olarak yıl boyunca devam ediyor. Öğrencilerimizin bir kısmı hocalık yapacak şekilde yetişmiş durumda." diye konuştu.

Mülteci kamplarındaki kurslarında kemanın yanı sıra ud, ney ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'da yaygın olarak kullanılan kanun, piyano, viyolonsel, davul ve def eğitimi verdiklerini aktaran Ebu Raya, dünyaya gözlerini kamplarda açan ve zorlu bir hayat mücadelesi veren gençleri 12 yıldır çok değerli müzik hocalarıyla buluşturduklarını belirtti.