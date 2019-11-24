Son Dakika Haberleri: Lübnan'da ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi
Son Dakika Güncel Lübnan'da ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi - Son Dakika

Lübnan'da ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi

6 saat önce

Lübnanlı göstericiler, başkent Beyrut'ta "ABD'nin ülkenin iç işlerine müdahalesini" protesto etti.

Lübnan'da ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi, System.String[]

Lübnanlı göstericiler, başkent Beyrut'ta "ABD'nin ülkenin iç işlerine müdahalesini" protesto etti.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan eylemciler, "Beyrut özgürdür" ve "Sömürü istemiyoruz" gibi pankartlar taşıdı.

"ABD'nin Lübnan'ın iç işlerine müdahale etmesini istemediklerini" ifade eden protestocular eylemde ayrıca ABD bayrağını ateşe verdi.

Güvenlik güçleri, elçilik binasının bulunduğu bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Trablus kentinde öğrenciler, yaşam şartlarını ve ekonomik koşulları protesto etti.

Sosyal paylaşım sitelerinden dün, "iç işlerine müdahaleye tepki için ABD Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleme" çağrıları yapılmıştı.

ABD'nin eski Lübnan Büyükelçisi Jeffrey Feltman, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesini Lübnan'daki eylemlere ilişkin bilgilendirmiş, Feltman'ın bu yöndeki adımı Lübnan'da "iç işlerine müdahale" şeklinde değerlendirilerek eleştirilmişti.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği de 16 Kasım'da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Lübnan halkının barışçıl eylemlerini ve ulusal birlik söylemini desteklediklerini duyurmuştu.

Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan, Beyrut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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