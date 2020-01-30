Lübnan'da ABD'nin sözde barış planını protesto gösterileri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'da ABD'nin sözde barış planını protesto gösterileri - Son Dakika

Lübnan'da ABD'nin sözde barış planını protesto gösterileri

6 saat önce

Lübnan'da başkent Beyrut da dahil olmak üzere ülkenin pek çok kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına karşı gösteri düzenlendi.

Lübnan'da ABD'nin sözde barış planını protesto gösterileri, System.String[]

Lübnan'da başkent Beyrut da dahil olmak üzere ülkenin pek çok kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına karşı gösteri düzenlendi.

Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan çok sayıda Lübnanlı Filistin bayrakları açarak, "Kudüs Filistin'in başkentidir" sloganları attı.

Güneydeki Sayda kentinde Es-Sevra Meydanında toplanan yüzlerce kişi ise Trump ve sözde barış planı karşıtı sloganlar attı ve devrim marşları okudu.

Sur kentindeki Er-Reşidiyye ve El-Burc eş-Şemali mülteci kamplarında binlerce Filistinli de sözde barış anlaşmasına tepki gösterdi ve Filistinlilerin vatanlarına geri dönüş hakkından feragat etmeyeceklerini vurguladı.

Kuzeydeki Trablusşam'da ise çok sayıda kişi sözde barış planını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Lübnan'daki Filistinli mülteciler, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği sözde barış planına karşı, dünü "öfke ve grev günü" ilan etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri ortaya çıktı
Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 09:58:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da ABD'nin sözde barış planını protesto gösterileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]