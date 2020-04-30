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Lübnan'da 'açlık devrimi' büyüyor: Trablusşam'da 1 gösterici hayatını kaybetti
6 saat önce
Lübnan'ın Trablusşam kentinde banka şubelerinin ateşe verilmesinden sonra güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan arbedede bir kişi hayatını kaybetti, 5'i güvenlik görevlisi 28 kişi yaralandıView on euronews.
Lübnan'ın Trablusşam kentinde banka şubelerinin ateşe verilmesinden sonra güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan arbedede bir kişi hayatını kaybetti, 5'i güvenlik görevlisi 28 kişi yaralandıView on euronews
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30.04.2020 20:47:25. #1.13#
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