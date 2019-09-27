Lübnan'da akaryakıt istasyonları greve gitti

Lübnan'daki Akaryakıt İstasyonu İşletmecileri Birliği, karaborsa ile resmi dolar kuru arasındaki fark sebebiyle zarara uğradıkları gerekçesiyle ülke genelinde süresiz grev başlattıklarını duyurdu.

Yerel basına göre, Akaryakıt İstasyonu İşletmecileri Birliği Başkanı Sami Berakes, döviz kurunun petrol sektörü üzerindeki yansımalarına tepki göstererek, ülke genelinde süresiz greve gitme kararı aldıklarını söyledi.

Başkent Beyrut ile ülkenin diğer bazı bölgelerindeki petrol istasyonlarının, satışlarını durdurduğu gözlendi.

Öte yandan Akaryakıt Distribütörleri temsilcisi Fadi Ebu Şakra, kendilerinin greve gitmeyeceklerini ve Başbakan Saad Hariri ile sorunun çözümüne dair görüşeceklerini kaydetti.

İstasyon sahipleri akaryakıtı dolar ile alıp Lübnan lirası ile satan istasyonların karaborsa ile resmi dolar kuru arasındaki fark sebebiyle zarara uğradıklarını belirterek, sorunun çözülmesini talep ediyorlar.

Lübnan'da karaborsada 1 dolar bin 570 Lübnan lirası iken, resmi kurda bu rakam bin 507 Lübnan lirasına kadar düşüyor.