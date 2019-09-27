Son Dakika Haberleri: Lübnan'da akaryakıt istasyonları grevi sonlandırdı
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Lübnan'da akaryakıt istasyonları grevi sonlandırdı

7 dakika önce

Lübnan'da dolar kurundaki yükselişin petrol fiyatlarına yansımasından kaynaklan sorunlar nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yakıt vermeyi durdurmasıyla başlayan grev, hükümetle anlaşmaya varılmasıyla sonlandı.

Lübnan'da akaryakıt istasyonları grevi sonlandırdı, System.String[]

Lübnan'da dolar kurundaki yükselişin petrol fiyatlarına yansımasından kaynaklan sorunlar nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yakıt vermeyi durdurmasıyla başlayan grev, hükümetle anlaşmaya varılmasıyla sonlandı.

Akaryakıt İstasyonu İşletmecileri Birliği Başkanı Sami Berakes, Başbakan Saad Hariri ve akaryakıt ve tanker işletmecilerinden bir heyetin katıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hariri'yle benzin istasyonları ve dağıtıcıların akaryakıtı Lübnan'ın yerel parasıyla alması konusunda anlaştık." dedi.

Toplantının ardından konuşan Akaryakıt Distribütörleri temsilcisi Fadi Ebu Şakra ise şirketlerden akaryakıtı Lübnan lirasıyla alma konusunda anlaştıklarını teyit ederek, petrol şirketlerinin parayı dolara çevireceğini ve bununla ilgili mekanizmanın salı günü açıklanacağını söyledi.

İstasyon sahipleri, akaryakıtı dolar ile alıp Lübnan lirası ile satarken karaborsa ile resmi dolar kuru arasındaki fark sebebiyle zarara uğradıklarını belirterek, bu sabah grev başlatmıştı.

Lübnan'da karaborsada 1 dolar bin 570 Lübnan lirası iken, resmi kurda bu rakam bin 507 Lübnan lirasına kadar düşüyor.

akaryakıt istasyonu, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:58 Kaynak: AA
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