Son Dakika Haberleri: Lübnan'da akaryakıt istasyonlarında izdiham yaşanıyor
Son Dakika Politika Lübnan'da akaryakıt istasyonlarında izdiham yaşanıyor - Son Dakika

Lübnan'da akaryakıt istasyonlarında izdiham yaşanıyor

6 saat önce

Lübnan'da akaryakıt istasyonlarının açık greve girmesinin ardından birçok istasyonda büyük sıkıntı yaşanıyor.

Lübnan'da akaryakıt istasyonlarında izdiham yaşanıyor, System.String[]

Lübnan'da akaryakıt istasyonlarının açık greve girmesinin ardından birçok istasyonda büyük sıkıntı yaşanıyor.

Benzin istasyonları önünde araçları ve motorsikletleriyle akaryakıt almayı bekleyen Lübnanlılar uzun kuyruklar oluşturdu.

Akaryakıt krizine tepki gösteren Lübnanlılar, başkent Beyrut'un batısındaki Korniş Mezraa-Kola yolunu trafiğe kapatarak gelişmeleri protesto etti.

Lübnan'da Yakıt İstasyonları İşveren Sendikası, doların piyasada 2 ayrı kurdan işlem görmesinin sektörü olumsuz etkilemesi ve Lübnan Bankası ile petrol ürünleri ithal eden şirketlerin anlaşmalara bağlı kalmaması nedeniyle dün sabah saatlerinden itibaren greve gitme kararı almıştı.

Lübnan piyasasında 2 farklı döviz kuru olmasının doğurduğu kayıpların katlanılamaz boyutlara geldiği ve hükümetin istifasından sonra da yetkili makamlardan konuya ilişkin cevap alınamadığı, uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

Öte yandan sendika yetkilileri, krizin çözümlenmesi için Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşme taleplerinin cevapsız kaldığını kaydediyor.

Beyrut, Lübnan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Billur Kalkavan'dan dikkat çeken çıkış: Dizilerde hiç cinsellik gösterilmiyor
Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, şarkıcı olarak gittiği düğünde kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 07:11:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'da akaryakıt istasyonlarında izdiham yaşanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]