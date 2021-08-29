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Lübnan'da akaryakıt krizi, Şii ve Hristiyan iki kasaba halkı arasında gerginliğe yol açtı - Son Dakika

Lübnan'da akaryakıt krizi, Şii ve Hristiyan iki kasaba halkı arasında gerginliğe yol açtı

29.08.2021 23:45
Lübnan'da akaryakıt krizi, Şii ve Hristiyan iki kasaba halkı arasında gerginliğe yol açtı, System.String[]

Lübnan'da, akaryakıt krizi nedeniyle güneyde Şii ve Hristiyanların ağırlıkta olduğu iki kasaba arasında yeniden şiddet olayları yaşandı.

Lübnan'da, akaryakıt krizi nedeniyle güneyde Şii ve Hristiyanların ağırlıkta olduğu iki kasaba arasında yeniden şiddet olayları yaşandı.

Şii nüfusun yoğun olduğu Ankud kasabasından bir grup gencin cuma günü Hristiyan Magduşe kasabasında kapalı olan akaryakıt istasyonlarına saldırmasıyla başlayan gerginlik bugün de devam etti.

Magduşe'den güvenlik güçlerinin, cuma günkü olaylara karışan gençleriyakalamak için Ankud kasabasına baskın düzenlemesi üzerine öfkelenen kasaba halkı, iki kasabayı birbirine bağlayan yolu kapattı ve ağaçları ateşe verdi. Bunun üzerine iki grup arasında çıkan arbedede 2 kişi yaralandı.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, Ankud kasabasından bir grup gencin, Magduşe kasabasındaki evlere baskın düzenleyerek halkı darbettiğini ve araçların camlarını kırdığını yazdı.

Haberde ayrıca, Başbakan Hassan Diyab'ın güneydeki söz konusu kasabalarda yaşananları takip ettiği ve gerginliğin sona erdirilmesi için Savunma Bakanı Zeyne Aker ve güvenlik güçleriyle temas kurduğu ifade edildi.

Ordunun olaya müdahalesiyle iki kasabada da sükunetin sağlandığı aktarıldı.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı, Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankasının, akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Başbakan Hassan Diyab, yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının sübvansiyonu kaldırma kararından önce 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden satışa sunulan akaryakıtın 8 bin liradan vatandaşın hizmetine sunulacağını, 8 bin liranın üzerindeki farkın ise devlet tarafından üstlenileceğini kaydetmişti.

Lübnan Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğü, hükümetin kararından sonra akaryakıt fiyatlarına yüzde 66'dan fazla zam yapmıştı. Yeni fiyatlar üzerinden ithal edilen yakıt, 24 Ağustos itibarıyla piyasaya sürülmüştü ancak kriz sonucu istasyon önlerindeki uzun kuyruk manzaraları devam ediyor.

Hristiyan, Akaryakıt, Lübnan, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da akaryakıt krizi, Şii ve Hristiyan iki kasaba halkı arasında gerginliğe yol açtı - Son Dakika


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