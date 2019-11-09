Son Dakika Haberleri: Lübnan'da akaryakıtın yüzde 60'ı tükendi
Son Dakika Güncel Lübnan'da akaryakıtın yüzde 60'ı tükendi

Lübnan'da akaryakıtın yüzde 60'ı tükendi

6 saat önce

Lübnan'da akaryakıt istasyonlarında yakıtın yüzde 60'ı tükendi.

Lübnan'da akaryakıtın yüzde 60'ı tükendi, System.String[]

Lübnan'da akaryakıt istasyonlarında yakıtın yüzde 60'ı tükendi.

Lübnan'daki Akaryakıt Distribütörleri Temsilcisi Fadi Ebu Şakra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akaryakıt istasyonlarında yakıtın yüzde 60'ının tükendiğini, geriye kalan miktarın satışına devam edildiğini belirtti.

Ülke genelindeki bazı akaryakıt istasyonlarının cuma akşamından satışı durdurduklarını ifade eden Şakra, piyasada bulunan akaryakıt miktarının sadece iki gün için yeterli olabileceği uyarısında bulundu.

Şakra, akaryakıt sorununun, bankalar dolar cinsinden kredi açmadıkları için yeni ithalatın yapılamadığından kaynaklandığını kaydetti.

Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Gösterilere karşı 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını vermek zorunda kalmıştı.

Göstericilerin, İç savaşın sona erdiği 1990 yılından beri yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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