Lübnan'da askeri savcılıktan kadın aktiviste "İsrail'e casusluk" suçlaması - Son Dakika

Lübnan'da Askeri Savcılık, Şii Hizbullah örgütü karşıtlığıyla bilinen aktivist Kinda el-Hatib'i "İsrail için casusluk yapmakla" suçladı.

Ülkenin resmi ajansı NNA'nın haberine göre Askeri Savcılık, geçen hafta gözaltına alınan Hatib'i "casusluk yapma ve İsrail'i ziyaret etme" suçlamasıyla Askeri Mahkeme'ye sevk etti.

Hatib'in avukatı Jocelyn er-Rai, basına yaptığı açıklamada, yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, müvekkili ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Öte yandan başkent Beyrut'taki Askeri Mahkeme binasının önünde toplanan aktivistler ve bazı vatandaşlar, Hatib'in serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Göstericiler, Hatib'in yönetim karşıtı tutumu ve sosyal medyadaki paylaşımları üzerine siyasi olarak gözaltına alındığını savundu.

Lübnan güvenlik güçleri, 18 Haziran Perşembe günü Akkar kentindeki evlerine düzenlediği baskında Kinda Hatib ile kardeşi Bender Hatib'i gözaltına almış, Hatib'in kardeşi daha sonra serbest bırakılmıştı.