Lübnan'da askerlerden doktora darp kamerada - Son Dakika

Lübnan'da bir hastaneye giren iki asker, doktoru darp etti. O görüntüler sosyal medyada yayınlanınca askerler gözlatına alındı. Artan tepkiler nedeniyle Lübnan Silahlı Kuvvetleri, yaşanan olay nedeniyle özür diledi.

Lübnan'ın Trablusşam kentindeki Dar Al-Shifa Hastanesi'nde iki asker bir doktoru darp etti. Olaya dair güvenlik kamerası görüntülerinde, doktor ile bir grup askerin tartıştığı, daha sonra iki askerin doktorun suratına tokat attığı görüldü. Yaşanan olaya dair görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki çığ gibi büyüdü.

'LÜBNAN SİLAHLI KUVVETLERİ ÖZÜR DİLEDİ'

Lübnan Ordu Komutanlığı Oryantasyon Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bir doktorun hastanede askerler tarafından saldırıya uğradığı görüntüleri izledik. Ordu Komutanlığı, söz konusu olayın gerçekleşmesi nedeniyle derin üzüntü duymaktadır. Söz konusu askerlerin yaptıkları şahsidir ve Lübnan ordusunu temsil etmemektedir" ifadelerine yer verildi.

'ASKERLER GÖZALTINA ALINDI'

Öte yandan yapılan açıklamada, askerlerin neden şiddet uyguladığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Ordu Komutanlığı Oryantasyon Müdürlüğü, olayda doktora saldıran askerlerin gözaltına alınarak disiplin cezası verildiği; söz konusu darp olayına ilişkin de soruşturma başlatıldığını duyurdu.