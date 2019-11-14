Lübnan'da Avn'ın açıklamaları sonrası yeniden alevlenen gösteriler sürüyor

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın salı günü yaptığı televizyon konuşmasının ardından yeniden büyüyen protestolar yol kapatma eylemleriyle devam ediyor.

Ülkede ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına tepki olarak başlayan ve Başbakan Saad el-Hariri'nin 29 Ekim'de istifa etmesinin ardından hafifleyen gösteriler, Avn'ın "Yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler." şeklindeki ifadesinden sonra yeniden alevlendi.

Söz konusu konuşmanın ardından başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünü de gösteri alanlarından biri haline getiren eylemciler, ülkenin birçok bölgesindeki ana yolları trafiğe kapatarak eylemlerini sürdürüyor.

Avn'ın bahsi geçen konuşmasında dile getirdiği "tekno-siyasi hükümet" önerisine de tepki gösteren protestocular, mevcut siyasi partilerin oluşturduğu kabinenin yerine tümüyle teknokratlardan oluşan bağımsız bir hükümet talep ediyor.

Ölen gösterici toprağa verildi

Bu arada önceki gece Beyrut'un güneyindeki Halde bölgesinde bir askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden protestocu Ala Ebu Fahr, bugün düzenlenen törenle toprağa verildi.

"Devrim şehidi" sloganlarıyla Beyrut'un güneyindeki Eş-Şuveyfat bölgesinde defnedilen Ebu Fahr için, başkent ve diğer bölgelerdeki gösteri meydanlarında mumlar yakıldı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, salı günü bir televizyon kanalına yaptığı açıklamanın ardından halk yeniden sokağa çıkarak, ana yolları kapatmıştı.

Ebu Fahr da oğlu ve eşiyle yol kapatma eylemindeydi. Halde'deki eyleme rağmen bölgeden geçmek isteyen bir aracın içinden, söz konucu aracın geçişini engellemeye çalışan eylemciler arasında bulunan Ebu Fahr'ın üzerine ateş edilmişti. Hastaneye kaldırılan Ebu Fahr kurtarılamamıştı.

Daha sonra ordudan yapılan açıklamada, Ebu Fahr'a ateş açan kişinin asker olduğu belirtilmişti.

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.